  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı
Ekonomi

Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 09:19:00 -
Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı

Swissotel, Çırağan Otel Kempinski ve Hyatt Otel gibi önemli yapıları inşa eden Yüksel İnşaat'ın iflası istendi.

Sazak ve Sert ailelerinin ortaklığı ile 60 yıl önce temeli atılan Yüksel İnşaat, dünyanın en büyük müteahhitlik firmasından biri olarak yer aldı. Kuruluşunun ilk yıllarında özellikle Türkiye genelindeki liman projelerinde yer alan şirket sonra Körfez ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerindeki çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş., şirket hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iflas davası açtı. Davalı konumunda ise 300 milyon lira sermayeli Yüksel İnşaat A.Ş ile 76,5 milyon lira sermayeli Yüksel Holding A.Ş. ve 53 milyon lira sermayeli Yüksel Yapı A.Ş. bulunurken söz konusu şirket bankadan alınan 30 milyon liralık krediyi ödemediği ortaya çıktı.

Halk TV'nin haberine göre grubun bir diğer şirketi Yüksel Enerji Elektrik Üretim AŞ. konkordato talebinde bulundu. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme konkordato projesini tasdik etti. Şirketin konkordato talebini kabul eden mahkeme, 627 milyon liralık borcun taksitler halinde ödenmesine karar verdi. Mahkeme, tasdik kararı ile birlikte konkordato komiserler kurulunun da görevine son verdi.

Dev projeleri yapmıştı

Öte yandan Yüksel İnşaat, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) yer almıştı. Türkiye’de yüzlerce projeye katılan Yüksel İnşaat, İstanbul’un ilk 5 yıldızlı otelleri Swissotel, Çırağan Otel Kempinski, Hyatt Otel’i de inşa etmişti. Yine Zincirlikuyu'daki Tat Towers ile Etiler'deki Akmerkez de Yüksel İnşaat tarafından yapılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak
Ekonomi

Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesinin ardından 'dolar ne olur?' sorusuna cevap verdi. Başaran,..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Euro - Dolar kuru, Dolar düşer mi? Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Euro - Dolar kuru, Dolar düşer mi? Altın fiyatları

Gram altın yeniden 3500 liranın üzerine çıkarken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 3500 lira altına sarkabilir tahmini geldi. İslam Mem..
Her tahmini tutan AFAD ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Fena geliyor! İlan etti
Yaşam

Her tahmini tutan AFAD ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Fena geliyor! İlan etti

Son dakika haberi... Özellikle Karadeniz bölgesinde meydana gelen aşırı yağışların hayatı felç etmesinin ardından Meteoroloji ve AFAD'dan pe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23