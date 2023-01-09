Türk inşaat devi İspanya'nın Barcelona Kulübü, Nou Camp Stadı'nın inşaatını yapacak! Beklenmedik teklif

Barcelona Kulübü bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaparak, Limak İnşaat'ın Nou Cam Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini duyurdu.İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon avro civarında olacağını ileri sürülüyor.Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, Ekim 2024'e kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.

Nou Camp Stadı'nın restorasyonunu Türk firması Limak İnşaat yapacak

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Nou Camp Stadı'nın restorasyonuyla ilgili ihaleyi kazanan Türk firması Limak İnşaat'a onay verdi.

Barcelona Kulübü bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaparak, Limak İnşaat'ın Nou Cam Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini duyurdu.

İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon avro civarında olacağını ileri sürülüyor.

Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.

La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, Ekim 2024'e kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.