Türk ihracatçılarından Asya yüzyılı stratejisi hazır: Tam 50 milyon dolar olacak! Hedef Singapur ve Endonezya...

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Araştırmalara göre 2040 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 4’ünün Asyalı olması bekleniyor. Biz 21’inci yüzyılı “Asya Yüzyılı” olarak görüyoruz. Geçen sene URGE Projemiz kapsamında Hindistan’a çok verimli bir sektörel ticaret heyeti düzenlemiştik. Bu sefer de Birliğimizce URGE Projemiz kapsamında 10-18 Mart 2023 tarihleri arasında küresel ticaretin en önemli oyun kurucularından Singapur ve Endonezya’yı kapsayan bir ticaret heyeti organize ettik.” dedi.

Türkiye’nin Endonezya ve Singapur ile arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıklayan Başkan Uçak, “Ticaret heyetimizin ilk ayağında 9 Türk yaş meyve sebze ihracatçısı firmamız Endonezya’da 50, ikinci ayağında ise Singapur’da 60'a yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Sonrasında ise Singapur ve Endonezya’da Meyve Sebze İthalatçıları ve İhracatçıları Birlikleri, ithalatçı firmalar ve toptancı hallerini ziyaret ettik. Endonezya ve Singapur’a ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik girişimlerde bulunduk.” diye konuştu.

İki ülkeye 50 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Hayrettin Uçak, “2022 yılında Türkiye, Singapur ve Endonezya’ya toplamda 805 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 6,3 milyon dolarlık kısmını yaş meyve sebze ihracatımız oluşturdu. Yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 38’ini 2,5 milyon dolarını kiraz oluşturuyor. Elma, limon, kayısı da en fazla ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Endonezya 273 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi, Singapur ise dünyanın en önemli re-export merkezi. Karşılıklı anlaşmalar sağlandığı takdirde hızlı sonuç alınabilecek pazarlar. Önümüzdeki süreçte iki ülkeye 50 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Endonezya’da Toplantının açılışına T.C. Cakarta Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ömer Orhun Çelikkol, Cakarta Ticaret Başmüşaviri Erkan Kiper, Cakarta Ticaret Müşaviri Burak Avcı ve Endonezya Yaş Meyve Sebze İhracatçı ve İthalatçıları Birliği Başkanı Ayub A. Fina katıldı.

Singapur’da ise Toplantının açılışına T.C. Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Singapur Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan ve Singapur Meyve Sebze İhracatçı ve İthalatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Jerry Tan katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Singapur ve Endonezya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonlarına Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Vural Güleç ve Vildan Akgedik katılım sağladı.