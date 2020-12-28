Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Libya ve Azerbaycan'da tarih yazan Türk İHA'ları NATO'nun gündemine oturdu. Dünyanın dikkatle takip ettiği Türkiye'nin gözbebeği İHA/SİHA'lar tartışma konusu oldu.

Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı. Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı.

Gündem Türk İHA'sı

Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre; NATO'nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı.

Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan 'online' olarak katıldı.

Görüntüler tek tek incelendi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak-karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi.

Alman uzmandan itiraf

Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığından bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.

SİHA filosu gündeme geldi

NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya Parlamentosu'nda görüldü. SDP İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi.

Dünya eskisi gibi değil

Uzmanlar 'Batı Dünyası'nın yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları; artık Körfez savaşında olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, "Bozucu teknoloji" ile bunun hem havada, hem de deniz altında kullanılacak SİHA'lar ile engelleneceğini belirtiyor.