  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli bir toplantı gerçekleştirmesine neden oldu. Alman Savunma Bakanlığı uzmanının "Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:00:00 -
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Libya ve Azerbaycan'da tarih yazan Türk İHA'ları NATO'nun gündemine oturdu. Dünyanın dikkatle takip ettiği Türkiye'nin gözbebeği İHA/SİHA'lar tartışma konusu oldu.

Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı. Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı.

Gündem Türk İHA'sı

Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre; NATO'nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı.

Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan 'online' olarak katıldı.

Görüntüler tek tek incelendi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak-karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi.

Alman uzmandan itiraf

Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığından bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.

SİHA filosu gündeme geldi

NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya Parlamentosu'nda görüldü. SDP İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi.

Dünya eskisi gibi değil

Uzmanlar 'Batı Dünyası'nın yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları; artık Körfez savaşında olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, "Bozucu teknoloji" ile bunun hem havada, hem de deniz altında kullanılacak SİHA'lar ile engelleneceğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

tıp hocası doğru söylemiş kaldıki hangi aşının iyi huylu antikor aynı şekil antijeninde aynı seviyede üretip üretmeyeceği bellimi şimdiye kadar yapılan araştırmalarda kötü huylu antikorlar oluşuyorsa birde genetik uyumsuzluğu gibi hastalıkları varsa o zaman ne olacak diye sorun sayın doktorlara
  • Yanıtla

Kanata

Amacım yaptığımız hic birseyı kucumsemek degil. Kesinlikle boyle bir amacım yok ama artık su abartılı haber verme huyundan vazgeçin. Bi kere bizimkiler hafif ve orta buyuklukte sıha lar. Elin gavurunda buyuk ucak ara esdeger ahır sınıf sihalar hatta iha tanker ucakları bole var. Tmm guzel setler yapıyoruz ama........ Kendimize gaz verme huyundan vazgeçin artık. Sonra konusanın alman oldugu bılıyorsunuz da ismini mı bılmıyorsunuz.nıye ismini vermek istemiyor mus. Mubarek sanki nukleer silah sırrımı veyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Kimsenin ötekileştirilmemesini i..
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay