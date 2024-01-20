Türk İHA ve SİHA’lar yine gündemde! Türk Donanması’na ve Türkiye'ye Orta Asya'dan ilgi artıyor! sınır kapılarındaki güç

Orta Asya ülkeleri son yıllarda ordularını güçlendirmek için insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarına ilgi gösteriyor. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan bu ülkeler arasında yer alıyor

BBC’nin haberine göre bu ülkelerin önemli bir bölümünün, insansız hava aracı alımında yüzünü git gide daha fazla Türkiye’ye döndüğü görülüyor. Özbekistan'ın droneları Afganistan sınırını gözetlemek için kullanıldığı belirtiliyor.

Kazakistan ise ANKA İHA’sının ortak üretileceğini duyurdu. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kasım 2023’te, Türk dronelarının ülkedeki üretimi için bir yerel şirket aradığını açıkladı. Türkiye ile yapılacak bir anlaşma çerçevesinde Türk drone teknolojisinin Kazakistan’a transfer edilmesinin planladığını da belirtti.

Tacikistan’da Bayraktar TB2 satın aldı. Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan’la sınırın bulunduğu, merkezden uzak ve istikrarsız bir ülke olan Kırgızistan da güvenliğini artırmaya çalışıyor. Bu amaçla Kırgızistan yönetimi de Türk üretimi İHA ve SİHA aldı.

Türkmenistan da Bayraktar TB2 alan ülkelerden biri. Ülkenin bağımsızlığın 32. Yılındaki askeri törende Türk yapımı İHA’lar ve SİHA’lar yer aldı. (cnnturk)

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