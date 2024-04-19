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Gündem Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar AKINCI, TEBER'le tam isabet!
Gündem

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar AKINCI, TEBER'le tam isabet!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:00:00 -

Bayraktar AKINCI, TEBER Güdüm Kiti ile atış testi yaptı. Test atışı başarılı ile tamamlandı ve hedef tam isabetle vuruldu.

Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, bir testi daha başarıyla tamamladı. TEBER Güdüm Kiti ile atış testi yapan AKINCI, hedefi tam isabetle vurdu. Baykar o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

50 BİN SAATTİR GÖKLERDE

 

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Şu ana kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.

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