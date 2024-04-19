Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar AKINCI, TEBER'le tam isabet!

Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, bir testi daha başarıyla tamamladı. TEBER Güdüm Kiti ile atış testi yapan AKINCI, hedefi tam isabetle vurdu. Baykar o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

50 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Şu ana kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.