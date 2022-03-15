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Gündem Türk Hava Yolları'ndan "sefer iptali" açıklaması
Gündem

Türk Hava Yolları'ndan "sefer iptali" açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 19:37:00 -
Türk Hava Yolları'ndan "sefer iptali" açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

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