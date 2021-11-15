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Seyahat Türk Hava Yolları (THY) uçuş iptal edilen seferler hangileri?
Seyahat

Türk Hava Yolları (THY) uçuş iptal edilen seferler hangileri?

THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları iptal edilen seferler hangileri? Türk Hava Yolları hangi ülkelere uçuş yapmıyor? soruları THY’nin bazı ülkelere uçuşların iptal edildiğine yönelik açıklamaları sonrası merak edilir oldu. THY hangi ülkelere seferleri durdurdu? İşte Türk Hava Yolları seferleri iptal ettiği ülkeler.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 07:40:00 - 2021-11-15 07:42:37
Türk Hava Yolları (THY) uçuş iptal edilen seferler hangileri?

THY uçuşları durdurdu mu? Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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