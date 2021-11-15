Türk Hava Yolları (THY) uçuş iptal edilen seferler hangileri?

THY uçuşları durdurdu mu? Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.