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Seyahat Türk Hava Yolları THY biletleri ne kadar?
Seyahat

Türk Hava Yolları THY biletleri ne kadar?

THY'den yurt içi bilet kampanyası! THY yani Türk Hava Yollarından yapılan son dakika açıklamasına göre, indirimli bilet kampanyasının yapılacağını duyurdu. THY indirim kampanyası bilet tarihlerini de açıkladı. Türk Hava Yolları-THY, 26-27 Ekim tarihlerinde bilet alacaklara Türkiye’nin her yerine uçuşlar için 99.99 TL’ye bilet satışının yapılacağını duyurdu. Peki THY indirimli bilet kampanya tarihleri ne zaman? İşte THY indirimli bilet kampanya detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:18:00 - 2020-10-27 14:35:17
Türk Hava Yolları THY biletleri ne kadar?

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. THY yaptığı açıklaması sonrası vatandaşlar, THY indirim bilet kampanya tarihlerini merak etmeye başladı. THY'nin indirim bilet kampanyasının tarihi 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihleri arasında olduğu duyuruldu. THY’nin indirimli bilet kampanyası İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve çıkışlı yurt içi uçuşları kapsayacak.

TYH indirimli uçak bilet kampanyası KKTC ve Hopa uçuşlarını kapsamadığı ifade edildi.

 

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