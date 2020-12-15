Türk Hava Yolları, CSM Lugoj maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'nun İspanya'da tek maç üzerinden düzenlenen organizasyonunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak Türk Hava Yolları, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, başantrenör Marcello Abbondanza, oyuncular Aslı Kalaç, Berin Yıldırım ve Daly Santana karşılaşma öncesinde görüşlerini aktardı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, son 16 turu öncesi takım olarak, oldukça yoğun bir tempo içerisinde olmalarına rağmen, şu ana kadar süreci çok iyi yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Misli.com Sultanlar Ligi için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek adına çok kritik maçlar kazandık. İlk dört takım arasına girebilmek için zorlu bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu biliyor ve buna göre çalışıyoruz. Bir diğer hedefimiz 2021 CEV Challenge Kupası’nı kazanmak. Takım olarak çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Adım adım ilerleyip, iki maçı da kazanarak, yarı finale yükselmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene yarım kalan şampiyonluk hedefimizi inşallah bu sene tamamlayacağız."

Başantrenör Marcello Abbondanza ise "Burada zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı bilerek geldik. Yarın, geçtiğimiz sene oynadığımız CSM. Lugoj ile karşılaşacağız. İyi bir takım. Kesinlikle iyi konsantre olmamız gerekiyor, kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Takımımızın durumu iyi ancak üst üste çok maç oynadığımız için biraz yorgunuz. Güçlü ve dirençli olmalıyız çünkü burada oynayacağımız maçın telafisi olmayacak. Tek maç üzerinden oynuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek, yarı finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç da çok yoğun geçen bir maç programının ardından 5 maçlık galibiyet serisi elde ettiklerini anlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Ligde sıralamada istediğimiz yerde olduğumuz için mutluyum. Önümüzde Fenerbahçe OPET, Nilüfer Belediyespor gibi takımlarla oynayacağımız çok kritik maçlar var. Şu anda CEV Challenge Kupası'ndaki şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirmek için son 16 turu maçımıza odaklandık. Kazandığımız takdirde çeyrek final maçına çıkacağız. Sahada en iyi performansımızı sergilediğimizde bu maçlardan da galibiyet ile ayrılacağımıza inancım tam."

2016 yılından bu yana Türk Hava Yolları forması giyen libero Berin Yıldırım, "Takımımızda harika bir atmosfer var. Gerek saha içinde gerekse saha dışındaki uyum ve arkadaşlık çok iyi. Bu zorlu ve yoğun sezonun bizim için bu kadar iyi geçmesinde uyumumuzun önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. 3 günde bir maç oynadığımız bir temponun içerisindeyiz ve takımımızın hedefleri oldukça büyük. Her maça adım adım odaklanıyoruz. Yarın oynayacağımız maç, kupayı kazanma yolunda çok önemli. Bu yüzden konsantre olup, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Takımıma çok inanıyorum. O kupa bu sene bizim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Porto Rikolu milli smaçör Daly Santana da son haftalarda takımından çok şey öğrendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Mücadele şeklimizden ve her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamızdan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bana gelince, ameliyat ve iyileşme sürecim gerçekten iyi geçti ve yüzde 100 performansıma geri dönmek için çok çalışıyorum. Sahada olmak beni çok mutlu ediyor ve takımıma elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmayı istiyorum. Bu sezon takımımıza olan destek inanılmazdı. Her maçımızı takip eden ve bizi evinden destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum"

