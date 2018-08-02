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Türk hava sahasında facianın eşiğinden dönüldü!

Antalya’dan Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus yolcu uçağı, Türkiye hava sahasında tespit edilemeyen başka bir uçakla karşı karşıya geldi. Rus pilotun becerisiyle uçaklar havada çarpışmaktan kurtuldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
Türk hava sahasında facianın eşiğinden dönüldü!

Antalya’dan Moskova’ya Rus turistleri taşıyan Airbus A330-İfly tipi uçak, Karadeniz üzerinde başka bir uçakla karşı karşıya geldi. Rus basınında çıkan habere göre Türk hava sahasında yaşanan olayda Rus pilot fark ettiği diğer uçakla temas kurmak istedi. Diğer uçaktan cevap gelmeyince radyo sinyalleri devreye sokuldu. Uçaktan yine cevap alınamayınca Rus pilot bu kez ani bir manevrayla uçağın yüksekliğini arttırdı. Rus pilotun başarısı sayesinde uçakların çarpışmaktan kurtulduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
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  2. Türk Hava sahası
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