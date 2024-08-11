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Sosyal Medya Türk halkına ne hakaretler etmişti! Milliyetçi geçinen Özdağ’ın adamları bakın kimlerle beraber
Sosyal Medya

Türk halkına ne hakaretler etmişti! Milliyetçi geçinen Özdağ’ın adamları bakın kimlerle beraber

Yeniakit Publisher
2024-08-11 15:48:00 -

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, bu kez milliyetçi geçinen Zafer Partisi’nin teşkilat yöneticisi Arda Gülovalı ile birlikte ortaya çıktı. Şansal ve Gülovalı, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir görüntüde bozkurt işareti ile dalga geçerken, Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin yöneticisinin bu tutumu tepki çekti.

Türkiye'ye ettiği hakaretler ile gündemden düşmeyen Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez bozkurt işareti vardı.

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, kendisinin İsrail destekçisi olduğu iddia edildiği ırkçı Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi’nin teşkilat yöneticisi Arda Gülovalı ile bozkurt işareti yaparak “Türkücü hareket engellemez” diyerek kendilerince dalga geçtiler.

 

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