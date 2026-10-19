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Gündem İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!
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İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

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İslam âlimleri ve AK Parti'den Kudüs ve Ümmet için güç birliği! Filistin ve Yemen’deki zulme karşı ortak irade!

Siyonist terör devletinin Filistin'de sürdürdüğü soykırıma ve bölgedeki insani drama karşı diplomatik ve ilmi alanlardaki mücadele tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Yemen Alimleri Konseyi Başkanı Dr. Abdullah ez-Zendani ve Filistin Alimler Birliği İlim Komisyonu Başkanı Dr. Mahir el-Huli ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yemen Alimleri Konseyi Başkanı Dr. Abdullah ez-Zendani ve Filistin Alimler Birliği İlim Komisyonu Başkanı Dr. Mahir el-Huli ile görüştü.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezi'nde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Alegöz ile ez-Zendani ve el-Huli ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, başta Filistin ve Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeleri, Filistin'de yaşanan soykırımı ve insani dramı, kalıcı ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını ve Filistin halkının meşru haklarının korunmasını ele aldıklarını aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin bölgemizde adil ve kalıcı barışın temel şartı olduğunu vurguladık. Filistin meselesinin uluslararası hukuk, diplomasi ve insanlık vicdanı açısından taşıdığı önemi değerlendirdiğimiz bu anlamlı ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

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Yorumlar

Ibrahim

Gazze’deki katliamda cihadın farz olduğu ama bedel ödeyemeyen ezik sünepe dünya ehli ahir zaman Müslümanları!!! nın “en şiddetli bir şekilde kınama” ötesine gidemediği bir zamandayız. Kimin neye hizmet ettiği ağızların mühürlendiği, ellerin konuşup ayakların şahidlik edeceği mahşer gününde ortaya çıkacak. Zalimler için yaşasın cehennem

Hakk

Artık bir araya gelip çok sert İtrail kınanacak korkutulacak desenize. Madem çok sert kınama çok etkili ise ki biz sadece kınıyoruz. Niye İtrail filistin,lübnan,yemen, suriye veya iran'ı çok sert kınamıyor da sadece bombalıyor,vuruyor,kırıyor ?
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