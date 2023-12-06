Türk halkı Gazze için seferber: Kermesler artıyor

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

İsrail’in 17 yıldır abluka altında tutuğu ve 7 Ekim’den bu yana sistematik bir katliama maruz bıraktığı Gazze’de yaralar derin. Yedi günlük geçici insani ara Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısını hafifletmezken açlık tehdidi her geçen gün artıyor.

Refah sınır kapısının kısmi olarak açılması ile Gazze’ye yardım tırları az da olsa girebiliyor. İsrail kontrolünde giren kısıtlı yardımlar dağıtım merkezlerinden Gazzeli Müslümanlara ulaşıyor. Yardımların bir ayağını ise kermesler oluşturuyor. Türkiye’de son zamanlarda Gazze için artan kermesler Müslümanların yaralarının sarılması için oldukça önemli.

Büyük kermeslerden biri de 8-9 Aralık Cuma ve Cumartesi günü Yozgat’ta gerçekleşecek. 8-9 Aralık saat: 11:00 ila 18:00 arasında gerçekleşecek kermes Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Kermesten elde edilecek tüm gelir, İHH İnsani yardım vakfı aracılığı ile Gazze’ye ulaştırılacak.

Yeni Akit’e konuşan Kermes organizatörlerinden olan Yozgat İHH teşkilat başkanı Kübra ışık; ‘’Kermeste satış yapılmak üzere yiyecek desteğinin kabul edileceğini’’ belirterek ‘’Yozgat kermesinde büyük bir gelir toplanarak Gazze’ye bir nebze olsun nefes olmasını istiyoruz’’ ifadeleri kullandı.

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Işık ayrıca; ‘’Gazze'de neredeyse hiç gıda kalmadı. Katliama maruz kalan Gazzeli aileler odun, yiyecek kartonları ve bulabildikleri başka ne varsa yakarak yemek pişirmeye çalışıyor. Yedi günlük insani arada Refah sınırından giren yardımlar Gazze’de yaşayan 2 milyona yakın insana yetmiyor.’’ dedi. ‘’Kermesler Gazze’nin nefes borusu’’ olacak diyen Kübra Işık ‘’herkesi kermesimize yardıma bekliyoruz’’ çağrısında bulundu.

GAZZE’DE AÇLIK BÜYÜYOR

Gazze'de halk için ekmek bulmak artık imkânsız hale gelmiş durumda. Yemek pişirmek için kullanılan gaza da erişemeyen Gazzeli Müslümanlar, ellerindeki tüm malzemeleri yakarak yemek pişirmeye çalışıyor. Dünya Gıda Programı (WFP), kendileriyle ortak çalışan bir fırının geçtiğimiz ay yakıt yetersizliği nedeniyle kapandığını duyurdu.

Durum bu halde iken Gazze’ye gidecek en küçük yardımın bile önemi oldukça büyük. Türkiye’de kermesler ise yardım kampanyalarına büyük ek destekler sağlıyor.