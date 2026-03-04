  • İSTANBUL
Türk halkı dostunu ve düşmanını seçti! Şaşırtan anket sonucu
Aktüel

Türk halkı dostunu ve düşmanını seçti! Şaşırtan anket sonucu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Türk halkı dostunu ve düşmanını seçti! Şaşırtan anket sonucu

Asal Araştırma, Ortadoğu’da İsrail, İran ve ABD hattında gerilimin savaşa evrildiği kritik dönemde dikkat çeken bir anket yayımladı. Ankete göre Türkiye halkının %66’sı Azerbaycan’ı “en büyük dost”, %83’ü ise İsrail’i “en büyük düşman” olarak görüyor.

Asal Araştırma, Ortadoğu'da İsrail, İran ve ABD hattında gerilimin savaşa evrildiği kritik dönemde dikkat çeken bir anket yayımladı. Ankete göre Türkiye halkının %66'sı Azerbaycan'ı "en büyük dost", %83'ü ise İsrail'i "en büyük düşman" olarak görüyor.

Asal Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği dev anket sonuçları açıklandı. Ortadoğu’da İsrail-ABD ve İran arasında patlak veren savaşın 5. gününde yayımlanan rapor, Türk halkının dış dünyaya bakışındaki keskin değişimi gözler önüne serdi.

Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında 2015 kişiyle yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem" araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle hazırlanan raporda, vatandaşlara hangi ülkeleri "dost", hangilerini "düşman" olarak gördükleri soruldu.

 

İSRAİL VE ABD LİSTEDE "DÜŞMAN" OLARAK ZİRVEDE

Bölgede devam eden sıcak çatışmaların etkisi ankete doğrudan yansıdı. Halkın büyük çoğunluğu, İsrail ve ABD’yi Türkiye’nin güvenliği için en büyük tehdit olarak görüyor:

İsrail: Katılımcıların %83,0’ı İsrail’i "düşman" olarak tanımladı.

ABD: Türkiye’nin müttefiki olarak bilinen ABD, %74,6’lık bir oranla halkın en çok "düşman" gördüğü ikinci ülke oldu.

Yunanistan: Ege’deki gerilimlerin de etkisiyle halkın %61,5’i Atina yönetimini düşman kategorisine koydu.

 

AZERBAYCAN YİNE BİRİNCİ

"Türkiye’nin en büyük dostu kim?" sorusuna verilen yanıtlarda gelenek bozulmadı. Azerbaycan, halkın %66,0’sının desteğini alarak "en dost ülke" seçildi. Azerbaycan’ı sırasıyla şu ülkeler takip etti:

Japonya: %58,4
Çin: %49,5
İtalya: %47,2
Almanya: %46,0

 

SAVAŞIN DİĞER TARAFI: İRAN VE RUSYA ALGISI

İsrail ve ABD ile savaş halinde olan İran’a yönelik bakış ise oldukça karışık. Katılımcıların %51,7’si İran’ı "düşman" olarak görürken, Rusya için bu oran %46,0 olarak kaydedildi.
