Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak Türkiye'nin uluslararası hentbol hakem çiftlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görevlendirildi

ANKARA (AA) - Uluslararası hentbol hakemlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Türk hakem çifti, 16-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada görevlendirildi. 4 ayrı grupta, 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 16 ayrı ülkeden hakem çifti görev yapacak.





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