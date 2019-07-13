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Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak

Türkiye'nin uluslararası hentbol hakem çiftlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görevlendirildi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak

ANKARA (AA) - Uluslararası hentbol hakemlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Türk hakem çifti, 16-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada görevlendirildi.

4 ayrı grupta, 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 16 ayrı ülkeden hakem çifti görev yapacak.



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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
  1. 21 yaş altı dünya hentbol şampiyonası
  2. HENTBOL
  3. İbrahim Özdeniz
  4. ispanya
  5. Kürşad Erdoğan
  6. Vigo

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