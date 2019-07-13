Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak
Türkiye'nin uluslararası hentbol hakem çiftlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görevlendirildi13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
ANKARA (AA) - Uluslararası hentbol hakemlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Türk hakem çifti, 16-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada görevlendirildi.
4 ayrı grupta, 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 16 ayrı ülkeden hakem çifti görev yapacak.
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