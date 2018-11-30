Türk hackerlar PKK'nın haber sitesini vurdu!

PKK terör örgütü Almanyada Türkiye aleyhtarı ve Türk siyasilerine saldırılar içeren haber yayını sitelerinden "bestanuce.de" ve "bestanüçe.com", Cyber Warrior Akıncılar grubu siber saldırı gerçekleştirdi.

"Hainler için yasaşın cehennem!"

Hackledikleri siteye, Akıncılar grubunu temsil eden bir resim ile birlikte İngilizce ve Türkçe olarak olarak şu mesajı bıraktılar: “Hainler için yaşasın cehennem!”

"Akıncılar mührü vuruldu"

Akıncılar grup lideri saldırı sonrası yaptığı açıklamada; “Uzun süredir takibinde olduğumuz, dünya genelinde PKK yandaşı haber sitesi olarak kabul edilmiş ve birebir PKK terör örgütü adına çalışmış olan Almanya merkezli bestanuce.de ve bestanüçe.com haber sitelerine AKINCILAR mührü vurulmuştur.” dedi.

YPG'nin sitesini de vurmuştu

Hack grubu nisan ayı içerisinde Afrin şehitleri için, terör örgütü YPG’ye ait ypgrojava.org sitesine saldırmıştı. Hacker grubu “Buradan tekrar ediyoruz biz var oldukça size rahat yok! Biz Akıncılar’ız Biz Osmanlı’yız Biz Türkiye’yiz.” ifadeleri ile Türkiye’ye karşı yapılan saldırılara misliyle cevabını vereceklerini duyurdu.