Türk hackerlar, Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan The Economist'e sızdı!

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Terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya'ya yönelik veto hakkını kullanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan İngiliz yayın organı The Economist, küstah bir kapak yayınlamıştı.

Türk hacker grubu Anka Neferler, The Economist'in küstah kapağına tepki gösterdi.

Türk hackerlar, Economist'e sızdı

The Economist'in sitesine sızan Anka Neferler, İngiliz derginin sitesine "The Economist ayağını denk al" mesajını yazdı. Bu mesajla birlikte, görselde İstanbul'un Fethi, İngilizlerin Türkler tarafından esir alındığı Kut'ül Amare Zaferi, Türk Bayrağı, Osmanlı Devleti Arması ile haritası ve "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşıldı. Ayrıca görselde, İngilizce olarak "Daha önce yaptıklarımızı tekrar yapacağız" ifadesi yer aldı.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapan Türk hackerlar, "Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan The Economist dergisinin subdomaini tarafımızca hacklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kötü niyet besleyen herkese, milletimiz adına meydan okuyoruz." ifadeleri kullanıldı.