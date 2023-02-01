Türk hacker grubundan İsveç'e darbe! 'Kuran yakarsanız biz de server'larınızı yakarız!'

Bir Türk hacker ekibi, aşırı veri yüklemeleri nedeniyle geçici olarak kapatılan birkaç büyük İsveç sitesine yönelik son saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmaya devam edilmesi halinde "İsveçlilerin hassas kişisel verilerini yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

İsveç medyasına konuşan 'Türk Hack Grubu', "Siz Kuran yakarsanız biz de sizin server'larınızı yakarız" ifadelerini kullandı.

Kendilerini 'milliyetçi' olarak tanımlayan grup üyeleri, aynı zamanda Türkiye hükümetiyle herhangi bir bağlantıları olmadığını söyledi.

korsanlarının teknik yeterliliğini sorgulayarak onları 'ideolojik güdümlü amatörler' olarak nitelendirdi.