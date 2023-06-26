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İSLAM Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı
İSLAM

Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:21:00 -
Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla, Mekke’de “2023 Hac Organizasyonu” kapsamında Türk hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı “2023 Hac Organizasyonu” kapsamında Mekke’deki “Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye” bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, saat 16.30 itibarıyla hacı adaylarının Arafat’a taşınması talimatını verdi.

Bağlantı sırasında, “Cenab-ı Hak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin” temennisinde bulunan Başkan Erbaş, “Şu an itibarıyla Mekke’de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. Arafat’a sağlıklı, problemsiz, sıkıntısız bir şekilde çıkıp, vakfelerini yapıp, dönmelerini nasip eylesin inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Hacı adaylarının görevleri

Başkan Erbaş’ın talimatı sonrası Türk hacı adayları, hacı olabilmek için Arafat’a intikal ettirilmeye başlandı. Bu akşam Arafat’a çıkıp geceyi burada dua ve ibadet ederek geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat’ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler. İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

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