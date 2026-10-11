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Gündem Katliam gibi kazada sıcak gelişme: 2 şoför gözaltında
Gündem

Katliam gibi kazada sıcak gelişme: 2 şoför gözaltında

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Katliam gibi kazada sıcak gelişme: 2 şoför gözaltında

Manisa'nın Akhisar ilçesi İstanbul Orhangazi-İzmir otoyolunda TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada 11 kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, biri yolcu otobüsünün, diğeri TIR’ın olmak üzere 2 şoförün gözaltına alındığı öğrenildi.

Feci kaza İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı TIR çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıkarak yan yattı. Bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılırdı.

Kazaya karışan yolcu otobüsün şoförü ve TIR  şoförünün gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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