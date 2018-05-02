Türk girişimci ‘Sprey Kına’ üretti

Geliştirdiği özel formülle kınayı sprey boya haline getiren yerli girişimci Mustafa Kemal Yalçınkaya, One Spray Tattoo markasıyla yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yalçınkaya, “Yerli ve milli değerimiz olan kına kültürüne katkı sağlamak istedik. Ürün piyasaya çıkar çıkmaz hem Türkiye’deki kına satıcılarından hem de yurt dışındaki satın alıcılardan büyük talep aldık. Helal sertifikalı ve FDA sağlık sertifikalı 1 hafta kalıcı geçici sprey kınalarımızı Almanya’ya ihraç edilmeye başlandı. Özellikle Araplar henna adını verdikleri kınaya büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.