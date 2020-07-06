Türk gıda sektöründen BAE'ye "sanal" çıkarma

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihracatçılarla sanal ortamda düzenlediği ticaret heyeti organizasyonlarına, 7-9 Temmuz tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik düzenlenecek sanal sektörel ticaret heyetiyle devam edilecek.

İhracatta yeni pazarlar bulunması, Türk ürünlerinin yabancı iş çevrelerine tanıtılması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması, yabancı şirketlerin Türkiye'de yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla organize edilen ancak salgın tedbirleri nedeniyle fiziki koşullarda yapılamayan genel ve sektörel ticaret heyetleri organizasyonları, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sanal ortamda hayata geçiriliyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, bu kapsamda gıda sektöründe 7-9 Temmuz tarihlerinde Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin organizasyonunda, BAE'ye yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı düzenlenecek.

Heyete; yaş meyve ve sebze, su ve süt ürünleri, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, baharat, konserve gıda, gazlı ve gazsız içecekler sektörlerinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı firma katılacak.

Programda 21 yabancı ithalatçı firmayla iş görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- İhracatçılar dünyanın dört bir yanında boy gösteriyor

Uluslararası ticaret hacminin düştüğü Kovid-19 sürecinde fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen sektörel ticaret heyetleri organizasyonlarının dijital ortama taşınmasının Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, 11-22 Mayıs tarihlerinde yapı kimyasalları ve boya sektörlerinde Bakanlığın koordinasyonunda ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda Kolombiya, Paraguay, Arjantin, Meksika, Şili, Uruguay, Ekvador, Kosta Rika ve Peru'ya yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programları düzenlendi.

Ayrıca, 28 Mayıs'ta tarım ve gıda sektörlerinde Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Çin'e yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirilirken, 22-25 Haziran tarihlerinde demir ve demir dışı metaller sektöründe İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı da yapıldı.

Daha önce Uludağ İhracatçı Birliklerinin organizasyonunda otomotiv sektörüne ilişkin olarak Meksika'ya; mutfak-ev eşyaları ve endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda Meksika, Kolombiya ve Şili'ye; demir ve demir dışı metaller sektörlerinde İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda da Özbekistan ve Kazakistan'a yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirilmişti.

Bütün bu organizasyonlanın yanı sıra 13-14 Temmuz tarihlerinde yine Bakanlığın koordinasyonunda, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda, hazır giyim sektörüne ilişkin Kazakistan'a yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı da yapılacak.