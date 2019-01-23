Türk gençleri sorumluluk almak istemiyor! Gençlerin yarısı memuriyet peşinde

2000'li yılların başında doğup teknolojiyle içiçe büyüyen Z kuşağının gelecek beklentilerine yönelik Türkiye'de yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

12 ilde 45 lise ve dengi okulda bin 120 öğrenciyle yapılan anket sonuçları, Türkiye'deki gençler girişimciliğe yönelik mesleklere ilgi duymadığını ortaya koyuyor.

Türk gençleri geleceğin cafcaflı meslekleri yerine devlet memuru olmayı hayal ediyor. Kendi işini kurmak yerine sabit gelirli bir işte çalışmayı tercih edeceğini söyleyen Türk gençleri bu özelliğiyle dünya genelindeki Z kuşağının temel benzerliklerinden ayrılıyor.

"Bugün ve Yarın: Hayalimdeki Gelecek Araştırması" isimli çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Meslek seçiminde kişisel kazanç ve ekonomik bağımsızlık ilk amaç olmakla beraber anket katılımcısı gençler bu ideale sabit bir iş ve gelirle ulaşmanın mümkün olduğu kanısı taşımaktadır. Bağımsız, rekabete dayalı bir meslek ve sabit olmayan bir gelir, aileden özerklik, gelişim fırsatları gibi faktörlerin en düşük puanlara sahip olması oldukça dikkat çekicidir" dedi.

En büyük hedef memuriyet

2000 yıllarda doğan lise öğrencilerinin üniversite, meslek seçimi ve kariyer gelişimleriyle ilgili farkındalıklarını saptamayı amaçlayan çalışma kapsamında öğrencilere 20 soru soruldu. "Gelecekteki meslek ve iş idealin nedir?" sorusuna öğrencilerin yalnızca yüzde 6'sı "kendi işimi kurmak" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan ankete katılanların yüzde 43 gibi büyük bir çoğunluğu devlet memuru olmak istediğini söyledi. Yüzde 23'ü özel sektörde çalışmak istediğini, yüzde 18'i de aile mesleğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

Yetenekler son sırada yer alıyor

"Üniversite ve meslek seçiminde hangi seçenek senin için daha önemlidir?" sorusuna öğrencilerin çoğunluğu "üniversitenin itibarı" olarak cevap verdi. 354 öğrenci "tercihim üniversite ve itibarı önceliklidir" derken 306 katılımcı da geleceğinin en önemli kararlarından biri olan meslek seçiminde "taban puanım yetmesi yeter" cevabını verdi. Bu soruya istek ve yeteneklerimi dikkate alırım diyen öğrenci sayısı 189'la en son sırada yer aldı.

Türk gençleri sorumluluktan kaçıyor

Raporun sonuçlarını değerlendiren Acet Türk gençlerinin kendisinden önceki kuşaklarla benzer özellikler taşıdığını söyledi. Acet "Daha az sorumluluk alan düşünce, seçim ve eğilimleri, meslek seçimi ve kariyer planlamada aile ve yakın çevrenin hala en belirleyici faktör olması en kırılgan alanlar olarak tespit edilmiştir. Bu haliyle kendinden önceki x ve y kuşaklardan tamamen ayrılmaktan öte kısmen onların özelliklerini de barındıran 'Türk tipi Z kuşağı'ndan söz edilebilir" dedi.

Sabah