  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türk futbolunun yeni patronu Büyükekşi
Spor

Türk futbolunun yeni patronu Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 13:51:00 -
Türk futbolunun yeni patronu Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları
B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları

Sağlık

B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları

Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi
Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi

Kadın - Aile

Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi

Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!
Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!

Kadın - Aile

Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!

Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Sağlık

Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda
Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Kadın - Aile

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi
Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Kadın - Aile

Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit
Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit

Kadın - Aile

Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit

Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı
Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı

Aktüel

Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı

Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi
Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi

Kadın - Aile

Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23