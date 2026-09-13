Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay mezarı başında anıldı

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi, “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay’ın duruşu ve değerleriyle camiaya örnek olmuş bir kişilik olduğunu vurguladı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Özbek, Metin Oktay’ın Galatasaray ve Türk futbolu açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, efsane futbolcunun örnek kişiliğinin nesiller boyunca hatırlanacağını ifade etti.

SARI-KIRMIZILI YÖNETİM TAM KADRO

Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Metin Oktay’ın aile üyeleri katılım sağladı.

‘ÖRNEK ALINACAK KİŞİLİĞİ VARDI’

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Metin Oktay'ın Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet eden çok değerli biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onu ziyaret ettik. Ona dualarımızı gönderdik. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle gerçekten tam bir Galatasaraylı. Galatasaray değerlerini tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Galatasaray Lisesi'nde okurken Galatasaraylı futbolcular mektebe gelirdi. Ben de orada onları seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun"