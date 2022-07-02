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Spor Türk futbolunda yepyeni bir dönem!
Spor

Türk futbolunda yepyeni bir dönem!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılan seçimde başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, hamlelerini peş peşe gerçekleştiriyor. Yabancı kuralı, yayıncı kuruluş, deplasman yasağı ve Rezerv Lig konularıyla ilgili kararlarını açıklamıştı. Büyükekşi, maçlardan önce yapılacak olan organizasyonlarla ilgili flaş bir operasyona imza atacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 09:47:00 -
Türk futbolunda yepyeni bir dönem!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılan seçimde başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, hamlelerini peş peşe gerçekleştiriyor. Yabancı kuralı, yayıncı kuruluş, deplasman yasağı ve Rezerv Lig konularıyla ilgili kararlarını açıklamıştı. Büyükekşi, maçlardan önce yapılacak olan organizasyonlarla ilgili flaş bir operasyona imza atacaklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda düzenleyecekleri konserlerle gençler, kadınlar ve çocukları statlara çekeceklerini söyledi.

Başkan Büyükekşi, Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.

"MAÇLARDAN ÖNCE KONSER"
Son dönemde statlarda fair-play'in tercih edilmediğini dile getiren Büyükekşi, "2022-2023 sezonunda gençlerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı futbol sahalarına davet edeceğiz. Bunun için de maçlardan önce federasyonumuz özellikle önemli sanatçılarla konserler düzenleyecek. Böylece sporun dostluk, barış, kardeşlik ve fair-play olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"BU SEZON ÇOK FARKLI OLACAK"
Mehmet Büyükekşi, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "99 yılda TFF'de hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Şimdi 2 kadın yöneticimiz var. Kadının olduğu yerde her zaman dostluk, saygı ve sevgi var. Statlarımıza ne kadar çok kadın seyirci ve anne getirebilirsek, şiddet ve kötü tezahüratı o kadar önleriz. İnşallah bu sezon çok farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, gecenin sunucusu Ufuk Özkan'ın hangi takımı tuttuğunu sorması üzerine, "İki yıl başkanlığını yaptığım Gaziantepspor." yanıtını verdi.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI, REZERV LİG KURULACAK

Öte yandan TFF, 2022/23 sezonunda deplasman seyircisi yasağının kaldırılacağını ve Rezerv Lig kurulacağını açıklamıştı.

 

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