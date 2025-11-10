Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili sıra futbolcular ayağına geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletirken, sadece hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve yöneticiler de inceleme altına alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adı bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıkladı. Aralarında Süper Lig'den 27 futbolcunun da yer aldığı isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF Yönetim Kurulu ayrıca, bahis skandalında adı geçen futbolcular konusunu görüşmek üzere yarın saat 17:00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Öte yandan adı bahis skandalında geçen bir futbolcunun Milli Takım kampından gönderildiği öğrenildi.