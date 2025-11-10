  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!
Gündem

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Futbolda deprem oluyor! TFF yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları tek tek açıkladı. Aralarında Süper Lig'den 27 futbolcunun da yer aldığı 1024 isim disipline sevk edildi. Bahis skandalında adı geçen bir futbolcunun Milli Takım kampından gönderildiği öğrenildi.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili sıra futbolcular ayağına geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletirken, sadece hakemler değil, hakemlerin yakınları, futbolcular ve yöneticiler de inceleme altına alınmıştı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adı bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıkladı. Aralarında Süper Lig'den 27 futbolcunun da yer aldığı isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.  TFF Yönetim Kurulu ayrıca, bahis skandalında adı geçen futbolcular konusunu görüşmek üzere yarın saat 17:00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

 

Öte yandan adı bahis skandalında geçen bir futbolcunun Milli Takım kampından gönderildiği öğrenildi.

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar
Gündem

Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar

KKTC’de Yahudi kökenli yatırımcıların arazi ve mülk alımları hız kesmeden sürüyor. Adadaki yerleşimler, stratejik nüfuz ve kontrol sağlama a..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Dünya

Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23