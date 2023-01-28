Hiç kimse bunu beklemiyordu... Türk futbolunda bir bu eksikti! Başımız artık göğe erebilir...

TÜRK futbolu bir süredir hakem kriziyle sarsılırken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ile tüm MHK üyeleri istifa etti. Son 10 yılda MHK yönetiminde sekizinci kez değişiklik yaşanırken, MHK'nın başına ilk kez bir kadının geleceği gündeme getirilerek pazarlaması yapılıyor.

Son dönemde yaşanan hakem tartışmalarının ardından MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşmek üzere deneyimli ismi Riva'ya çağırdı. Tesislerde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istemesi üzerine Sabri Çelik istifa dilekçesini sundu ve istifası TFF tarafından kabul edildi. Sabri Çelik'in yanı sıra tüm MHK üyeleri de görevlerinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetimi, MHK başkanlığı için Lale Orta’yı düşünüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta Lale Orta ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)