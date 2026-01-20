  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç İBB'de ikramiye krizi patlak verdi! Bem-Bir-Sen üyeleri meydanlara indi! Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak
Spor Türk futbolunda bahis depremi: 297 antrenör PFDK’ya sevk edildi!
Spor

Türk futbolunda bahis depremi: 297 antrenör PFDK’ya sevk edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk futbolunda bahis depremi: 297 antrenör PFDK’ya sevk edildi!

TFF’den bahis soruşturmasıyla ilgili tokat gibi açıklama geldi! Süper Lig dışındaki profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis oynadıkları tespitiyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan büyük bahis operasyonunda yeni bir safhaya geçti.

Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde görev almış 297 antrenörün bahis kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

TFF, bu isimlerin tamamını Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

MİLLİ TAKIM VE SÜPER LİG ESKİLERİ LİSTEDE!

Sevk edilen isimler arasında en dikkat çekeni, A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yürüten Serkan Damla oldu.

Bunun yanı sıra bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Ceyhun Eriş, Ragıp Başdağ, Burhan Eşer gibi eski futbolcular ile antrenörlük kariyerine devam eden İbrahim Selen, Mert Zafer Aydın ve Necati Demirhan da listedeki yerini aldı.

Daha önceki dalgalarda Ümit Davala, Mustafa Sarp ve Olcan Adın gibi isimlerin de dosyaya girmesi, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor.

BİNLERCE BAHİS, MİLYONLUK KAZANÇLAR

Soruşturmanın detayları, bazı spor insanlarının profesyonel ahlakı nasıl hiçe saydığını ortaya koydu.

İddialara göre, bazı teknik personellerin 15 binden fazla kez bahis oynadığı ve bu yolla milyonluk kazançlar elde ettiği saptandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Temiz futbol" mottosuyla başlattığı bu operasyonun, önümüzdeki günlerde futbolcular ve kulüp başkanları nezdinde daha da derinleşmesi bekleniyor.

 

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı

Yerel

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çığ gibi büyüyor 100 milyon lira ve 16 gözaltı

Türkiye'yi sarsan bahis skandalı! 153 teknik direktör ve gözlemcinin cezası açıklandı
Türkiye'yi sarsan bahis skandalı! 153 teknik direktör ve gözlemcinin cezası açıklandı

Spor

Türkiye'yi sarsan bahis skandalı! 153 teknik direktör ve gözlemcinin cezası açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis ve kumar reklamına geçit yok: Yüksek takipçili 15 hesaba erişim engeli!
Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis ve kumar reklamına geçit yok: Yüksek takipçili 15 hesaba erişim engeli!

Teknoloji

Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis ve kumar reklamına geçit yok: Yüksek takipçili 15 hesaba erişim engeli!

Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar?
Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar?

Gündem

Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar?

Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı
Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı

Gündem

Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23