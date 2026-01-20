Türk futbolunda bahis depremi: 297 antrenör PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan büyük bahis operasyonunda yeni bir safhaya geçti.

Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde görev almış 297 antrenörün bahis kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

TFF, bu isimlerin tamamını Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

MİLLİ TAKIM VE SÜPER LİG ESKİLERİ LİSTEDE!

Sevk edilen isimler arasında en dikkat çekeni, A Milli Takım'da Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yürüten Serkan Damla oldu.

Bunun yanı sıra bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Ceyhun Eriş, Ragıp Başdağ, Burhan Eşer gibi eski futbolcular ile antrenörlük kariyerine devam eden İbrahim Selen, Mert Zafer Aydın ve Necati Demirhan da listedeki yerini aldı.

Daha önceki dalgalarda Ümit Davala, Mustafa Sarp ve Olcan Adın gibi isimlerin de dosyaya girmesi, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor.

BİNLERCE BAHİS, MİLYONLUK KAZANÇLAR

Soruşturmanın detayları, bazı spor insanlarının profesyonel ahlakı nasıl hiçe saydığını ortaya koydu.

İddialara göre, bazı teknik personellerin 15 binden fazla kez bahis oynadığı ve bu yolla milyonluk kazançlar elde ettiği saptandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Temiz futbol" mottosuyla başlattığı bu operasyonun, önümüzdeki günlerde futbolcular ve kulüp başkanları nezdinde daha da derinleşmesi bekleniyor.