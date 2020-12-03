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Spor Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Başakşehir'in zor gruba düşmesi sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında 11. sıraya kadar geriledi. Dün akşam Ukrayna'dan gelen haber ise farkın açılmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:44:00 - 2020-12-03 14:45:47
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i yenmesinin ardından UEFA sıralamasında büyük bir değişim yaşandı.

Ukrayna, UEFA katsayı tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Dün akşam Şampiyonlar Ligi gruplarında Leipzeg'e 4-3 kaybeden Başakşehir, haftayı boş geçti ve Avrupa'ya veda etti.

Türkiye sıralamada 13.sırada yer alırken önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi gruplarına direk katılamayabiliriz.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Direk katıl san ne oluyor ki zaten baştan sonuncusun gerek yok o kadar çok para verirsen
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