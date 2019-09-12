0553 313 94 23

Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.

12 Eylül 2019 Perşembe 23:24
Türk firmalarının Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e-mobiliete sistemleri büyük ilgi gördü

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.



Bu sene 68’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (OTAM) organizasyonuyla fuara katılan Türk firmaları ise özelikle sergiledikleri e-mobiliete ağırlıklı sistemleriyle yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de fuara katılan Türk şirketlerini stantlarını ziyaret ederekçalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan Karartı, 2017 yılına düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na Türkiye’den tek firma katıldığını hatırlatarak bu yıl Türkiye’den katılan Türk firmasının sayısının 15 olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’ya Türk şirketlerinin geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ekrem Özcan, birçok sahada olduğu gibi otomobil sektörünün e-mobiliete doğru gittiğini bundan dolayı da Türk mühendislerinin geliştirdiği e-mobiliete sistemlerinin dünya tarafından büyük ilgi ve kabul gördüğünü söyledi.



22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek olan Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı IAA’ya, bu sene 39 ülkeden bin 100 firma katılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:24
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mayalı ekmek hamuru tarifi
    1. Mayalı ekmek hamuru tarifi
    2. Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında..
    3. Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve..
    4. Teslim edilmeyen okulları için..
    5. Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam..
    6. Evren varsayılandan daha genç olabilir
    7. Büyükçekmece’de Kerbela şehitleri..
    8. Sokak kapandı okul bahçesi oldu
    9. Emniyet Genel Müdürlüğü: 24. Dönem..
    10. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Sevilay Öztürk'e..
    12. Fırat Arslan maçı için nefesler tutuldu
    13. Hamas'tan Netanyahu'nun "ilhak"..
    14. Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine..
    15. İran Tedbir ve Kalkınma Partisinden AK..
    16. E-5’te zincirleme kaza: Trafik..
    17. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    18. ABD'den skandal paylaşım! Bizle..
    19. Türk firmalarının Frankfurt Otomobil..
    20. "İngilizler başından beri yarı zamanlı..
    21. Sirkeli susamlı tuzlu kurabiye tarifi
    22. TİKA gönüllülerinden Cezayir’de "Şehit..
    23. Galatasaray Kulübünden açıklama:
    24. "Nazi Almanyası'ndan kaçanlara Türkiye..
    25. ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır..
    26. "Şampiyon" ilk bölümüyle TRT 1'de..
    27. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    28. Diyarbakır'da sivillere yönelik terör..
    29. Trump'tan Bolton'a sert sözler: 2..
    30. Gloria Cup: Zalgiris Kaunas: 71 -..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap