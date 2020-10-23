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Ekonomi Türk firmalarından Moldova'da 300 milyon dolarlık yatırım
Ekonomi

Türk firmalarından Moldova'da 300 milyon dolarlık yatırım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün: - "Moldova'daki yatırımcılarımızın gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde daha çok yoğunlaştığını görmekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:56:05 -
Türk firmalarından Moldova'da 300 milyon dolarlık yatırım

ANTALYA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün, Türk firmaların Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarının 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.

Özgün, yazılı açıklamasında, DEİK Moldova Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan ve beraberindeki heyetin, Moldova Büyükelçiliği, Gagavuzya Başkanı ve Moldova hükümeti tarafından 6. Uluslararası Yatırım Forumu için Moldova'ya davet edildiğini ifade etti.

Selman Öztürk, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea ve Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile görüştüklerini bildirdi.

Urfan ile Moldovalı bakanlarla, Türkiye-Moldova ve Moldova-Antalya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özgün, hem ikili hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına gerekli adımları attıklarını kaydetti.

- "1990'lı yıllarda varılan anlaşmaları güncellemekteyiz"

Moldova'nın yatırımcılara önemli teşvikler sunduğunu belirten Özgün, "Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşımaya niyetli olduğumuzdan 1990'lı yıllarda varılan anlaşmaları bugün güncellemekteyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Moldova'nın diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin yeni bir yılının kutlandığını hatırlatan Özgün, Türk yatırımcılarının özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Başarılı yatırımların Gagavuz bölgesinde de artarak devam etmesinin beklendiğini anlatan Özgün, "Türk firmaların Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarı, 300 milyon doların biraz üzerindedir. Moldova'daki yatırımcılarımızın gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde daha çok yoğunlaştığını görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.



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