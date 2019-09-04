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Türk fındığına kara propaganda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 liradan fiyat açıklayarak TMO’nun devreye girmesine rağmen serbest piyasada fındığın 14 liraya kadar düşmesinin arkasında Avrupa’nın kara propagandasının olduğu ileri sürüldü.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:38
Türk fındığına kara propaganda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 liradan fiyat açıklayarak TMO’nun devreye girmesine rağmen serbest piyasada fındığın 14 liraya kadar düşmesinin arkasında Avrupa’nın kara propagandasının olduğu ileri sürüldü.


Paris Üniversitesi Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Naciye Selin Şenocak, Avrupa’da Türk fındığına karşı insan emeği sömürüsü yapıldığı ve aflatoksinli olduğu yönünde kara propaganda yürütüldüğünü söyledi. Dünya Gıda Örgütü (FAO) ve İtalya Tarımcılar Derneği’ninihraç edilen en tehlikeli tarım ürünlerinin başında Türk fındığının olduğuna dair bildiriler yayınladığına dikkat çeken Şenoca: “Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 TL fiyat açıklamasına rağmen serbest piyasada fiyatlar 13-14 lira seviyelerine düşüyorsa bunun arkasında Avrupalı tekel firmaları tarafından yürütülen kara propagandalar vardır.Avrupa ve Amerika’da bir çok saygın medya kuruluşlarında Ordu ve Giresun’da üretilen fındığının zararlı olduğu, zehirli olduğu ve aflatoksin içerdiği gerekçesiyle alınmaması gerektiğine dair yayınlar yapılmakta, bildiriler dağıtılmaktadır. Bununla birliktehiçbir bedel ödenmeden, kötü muamele yapılarak Giresun -Ordu fındığınınSuriyeli mülteciler tarafından toplandığı ve emek sömürüsü yapıldığı yönünde haberler yayınlanmaktadır. Bundan dolayıdır ki Türkiye’nin fındığının satın alınmaması gerektiği konusunda çok yoğun bir propaganda yürütülmektedir.Bu da gösteriyor ki Türkiye’nin fındığına karşı çok büyük bir savaş açılmış ve Türkiye fındığını yok etmek istiyorlar. Yapılan bu propagandanın iki amacı var. Birincisi Türk fındığını ucuza almak, ikincisi ise Türk fındığını yok etmek istiyorlar. Şu aşamada henüz Türk fındığına ihtiyaç duyulduğundan dolayı tekel firmaları artık sizin fındığınıza rağbet yok diye ucuza almak istiyorlar. Uzun vadede ise Türk fındığının birçok ülkede alternatifini oluşturduktan sonra yok etmek istiyorlar” dedi.



“Türkiye önlem almalı”


Türkiye için stratejik bir ürün olan fındık için acil önlemler alınması gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Şenocak “Türkiye’nin ihraç edilen tarım ürünleri arasında yüzde 15’lik pay ile fındık önde gelmektedir. Yani en önemli stratejik ürünlerimizden bir tanesi fındık. Avrupa başta olmak üzere ABD’de yürütülen kara propagandaya karşı Türkiye bir takım önlemler almalıdır. Türkiye yürütülen bu kara propagandaya karşı sessiz kalmamalıdır. Devlet tekelci firmalara karşı yaptırım uygulayarak kontrol altına almalıdır. Fındık Kooperatiflerini desteklemeli ve üreticiler tekelcilere mahkum bırakılmamalıdır. FİSKOBİRLİK’in güçlendirilmesi gerekmektedir“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:38
  1. doğa

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