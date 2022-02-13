Türk F-16'ları Yunanistan'a intikal edecek

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 savaş uçakları, NATO tarafından düzenlenecek "Tiger Meet 2022 Tatbikatı" kapsamında Yunanistan'a intikal edecek.

NATO'nun planlı tatbikatları arasında bulunan "Tiger Meet", bu yıl Yunanistan'da icra edilecek.

Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan'ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak.

Tatbikatın önemi büyük

Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'inci Kaplan Filo katılacak.

192'inci Filo, F-16 Fighting Falcon Blok 50 savaş uçaklarına sahip.

Türkiye'nin "Tiger Meet Tatbikatı"na fiili olarak katılım gösteriyor olması, hem tatbikatın Yunanistan'da icra ediliyor olması açısından hem de Türk Hava Kuvvetlerinin 15 Temmuz sonrasında uluslararası tatbikatlara pek katılım sağlamamış olmasından ötürü büyük öneme sahip.

Tatbikata katılacak diğer ülkeler

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise şu şekilde:

"Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya"

Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikata katılım sağlayacak.

Tatbikatta boy gösterecek askeri araçlar

Tatbikatta; F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18+ Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.