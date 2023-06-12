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Ekonomi Türk enerji şirketi iflas etti
Ekonomi

Türk enerji şirketi iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-06-12 18:03:00 -
Türk enerji şirketi iflas etti

Enerji alanında faaliyet gösteren Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.

Enerji alanında faaliyet gösteren ve yenilenebilir rüzgar, güneş enerjisi alanında liderlerden biri olan Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi idi.

Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketİ konkordato ilan etmek üzere mahkemeye başvuruda bulundu.

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda söz konusu şirketin iflasının kabulüne karar verildi.

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