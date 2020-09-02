Türk Eğitim-Sen'den uzaktan eğitim araçları için "KDV ve ÖTV sıfırlansın" talebi

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, hükümetin, öğretmen ve öğrencilerin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler alması gerektiğini savunarak "Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır." ifadesini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitimin bir süre hayatın parçası olacağına dikkati çekti.

Hükümetin, öğretmen ve öğrencilerin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler alması gerektiğini savunan Geylan, "Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.