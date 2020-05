Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: “Annelerimiz başımızın tacıdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, çocukları için her türlü fedakârlığı yapan, iyi insan olmaları için yol gösteren, doğruları yapmaları için teşvik eden, çocuklarını doyurmadan boğazından bir lokma geçmeyen tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutladı.

Mayıs ayının ikinci hafta sonuna denk gelen Anneler Günü için bir kutlama mesajı yayınlayan Türk Eğitim - Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Peygamber Efendimizin annesi Âmine Hatun, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun, gerek askeri gerekse siyasi dehasıyla bu toprakları yüce Türk milletine vatan yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kundaktaki bebeğini evde bırakıp, çocukların hür bir geleceğe sahip olması için cepheye koşan Nene Hatun ve milli mücadelenin diğer kahraman anneleri, vatanımızın bekası, bayrağımızın anlı şanlı dalgalanmaya devam etmesi, birliğimizin ve dirliğimizin bozulmaması, güzel yurdumuzun esenliği için hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizin anneleri, tarihi değiştiren, karanlıkları aydınlığa çeviren annelerimizin her birine minnettarız” ifadelerini kullandı.

Türk evladının annelerine olan vazifelerini de hatırlatan Geylan, “Sevgisi yüreğimizi ısıtan, sabrı hayranlık uyandıran, varlığı güç veren, bizleri koşulsuz seven annelerimize en önemli vazifemiz, ilmek ilmek dokudukları emeklerini görmezden gelmemek, saygıda kusur etmemek, tarihi değiştiren annelerimizi de asla unutmamak ve her daim minnetle yad etmektir. Her Türk evladı bu bilince sahip olmalıdır. Erkek egemen dünyada bu döngüyü kırmak, kadın ve anne olarak varlığını sürdürmek, kendini kabul ettirmek gerçekten zordur. Kadınlarımız, annelerimiz şiddete maruz kalmakta, örselenmekte, tecavüze, cinsel istismara uğramakta, çalışma hayatında yükselmelerinin önüne engeller konulmakta, ayrımcılığa maruz kalmakta, işverenler tarafından süt ve doğum izni hakkının kullandırılmasında dahi sorun çıkarılmakta, bir kısım kız çocuklarının okuma hakkı elinden alınmaktadır” açıklamasında bulundu.

Yasal olmadığı halde küçük yaşlarda evlendirilen ve çocuk yaşta anne olan kız çocukları için ise Geylan, “Küçük yaşlarda yasal olmayan şekilde evlendirilen, eğitimleri yarıda bırakılan, daha çocuk yaşta anne olan kız çocuklarımızın dramı ise en büyük sosyolojik sorunlardan birisidir. Henüz çocukken büyümek zorunda kalan, oyuncak bebeklerle oynaması gerekirken, kendi bebeğini kucağına alan bu kız çocukları için devletimiz radikal tedbirleri hayata geçirmeli, onların çocuk olma hakkının ellerinden alınmasına izin vermemelidir. Çocuk istismarı olan ve utanç vesikası olarak addettiğimiz ‘çocuk gelin vakaları’ yüzü medeniyete dönük bir milletin şanlı tarihinden çıkarılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeli öğretmenlerin tayin hakkının henüz tanınmadığını hatırlatan Geylan, “Koşullar uygun olmadığı için ya da büyükşehirdeki imkânların daha iyi olduğunu düşünerek, çocuğunu tayini çıktığı yere götüremeyen bazı anneler ne yazık ki bu Anneler Günü’nü de buruk geçirecektir. Bu öğretmenlerimizin tayin sorunu çözülerek, çocuklarına kavuşturulması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Anneler Günü’nde ebediyete uğurladığımız tüm annelerimizi rahmet ve dualarla anıyor; şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dileklerinde bulundu.