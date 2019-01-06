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Türk düşmanı Weber'den küstah sözler: Onların ilişkilerini bitireceğim

Avrupa Komisyonu başkanlığı için yarışan ve her konuşmasında Türkiye düşmanlığı yapan Manfred Weber, küstah sözlerini yineledi. Weber, "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum" dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 14:04
Türk düşmanı Weber'den küstah sözler: Onların ilişkilerini bitireceğim

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışan Weber, Avrupa Komisyonu'na başkan seçilmesi halinde Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini bitireceğini açıkladı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını söyledi.

"AB'ye katılım müzakerelerini durduracağım"

Cumartesi günü CSU Bavyera Eyalet Meclisi grubunun kapalı oturumu için bulunduğu Seeon manastırında gazetecilere bir açıklama yapan Weber "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum" dedi. Türkiye ile ortaklığın önemli olduğunu vurgulayan Weber tam üyeliğin söz konusu olamayacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin adayı olan Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerinde Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu başkanlığı koltuğu için yarışacak.

Popülizm eleştirisi

Yeşiller partili Avrupa uzmanı Franziska Brantner, Weber’in açıklamalarını eleştirdi. Brantner "Elbette Erdoğan egemenliğindeki günümüz Türkiye'si AB'ye giremez. Ancak açık bir şekilde bunun reddi sadece Erdoğan'ı güçlendirir ve Türkiye'de geride kalan demokratik güçleri zayıflatır" dedi. CSU'lu siyasetçiyi popülizm yapmakla suçlayan Brantner "Türkiye ile müzakereleri kes ama Orban ve Fidesz ile kendini Komisyon Başkanı seçtirmek iste. Bu Avrupa ve demokrasiyi gerçek bir biçimde savunmak değil, popülizm yapmak" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sağ muhafazakar Fidesz partisi de Avrupa Halk Partisi bünyesinde bulunuyor. Orban, Weber'in Avrupa Komisyonu başkanlığını desteklediğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:04
  1. Manfred Weber
  2. AB

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