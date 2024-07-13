Türk düşmanı UEFA'dan bir skandal karar daha : Yine reddettiler...

UEFA, FK Sarajevo'nun Aktobe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi Elemeleri maçına Srebrenitsa çiçeğiyle sahaya çıkma isteğini reddetti.

Saraybosnalı oyuncuların kollarındaki siyah bantla mücadelede oynamalarına izin veren UEFA, Merih Demiral kararının ardından bir kez daha siyasi bir karar aldı.

SOYKIRIMDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANMAK İÇİN KULLANIYOR

Bu sembol, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla kullanılıyordu.

Ancak UEFA, bu isteği reddederek Saraybosnalı oyuncuların sadece kollarının etrafındaki siyah bantla sahaya çıkmalarını istedi.

UEFA'nın bu kararı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu hamlenin sporun politikadan ayrılması gerektiği argümanıyla çeliştiğini belirtti.

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Bilindiği gibi Türk Milli Takımı'nın stoperi Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Bu karar çok tartışılmıştı. UEFA'nın bu tür kararları, sporun evrensel birleştirici gücünü zayıflatıp zayıflatmadığı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Saraybosnalı oyuncular ise, maça siyah bantlarla çıkarak soykırım kurbanlarını anmaya devam edeceklerini belirttiler.