"Türk dünyasının ortak edebiyatı" Azerbaycan'da düzenlenen konferansta ele alındı

Azerbaycan Edebiyat Vakfı Genel Müdürü Varis Yolçiyev, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türk halklarının yıllar içinde kendiliğinden bütünleşmesinin tarihine, tesadüfi kültürel ilişkilere ve Türklerin siyasi, ekonomik ve kültürel birliğinin ortaya çıkışına dikkat çekti. İçinde bulunulan dönemdeki devletler ve Türk dünyasının ortak edebiyatını zorunlu kılan koşulları hatırlatan Varis Yolçiyev, Türk dünyası ortak edebiyatı oluşturma konusunun hem bu girişimi ilk ortaya atan Türkiye ve Azerbaycan'ı hem de daha sonra bu girişime katılan Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ı cezbettiğini vurguladı. Yolçiyev, “TÜRKSOY ve Uluslararası Türk Akademisi gibi kuruluşlar bu alanda yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yılın başında Ankara'da kurulan ve başkanlığını Azerbaycan Yazarlar Birliği başkanı Anar'ın yaptığı Türk Halk Edebiyat Birliği'nin kurulması bu çalışmanın gerekli bir sonucu olarak değerlendirilebilir” dedi.

Türk dünyasının edebiyatına ilişkin örnekler ortaya konuldu

Edebiyat Enstitüsü Müdürü Mehman Hasanlı da yaptığı konuşmada çağdaş bir ortak Türk edebiyatı yaratmanın gerekliliğine değindi. Tanınmış Türkolog, TAİB Kadın Meclisi Başkanı, tarih bilimleri doktoru Güllü Yoloğlu, Türk halklarının dil ve din engellerinin Turancılık genel ideolojisine engel oluşturmaması için atılması gereken adımları anlattı.

Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği başkanı Intigam Yaşar, temsil ettiği kurumun 25 yıldır Türk edebiyatının oluşmasına katkılarından bahsetti.

Irak Kerküklerini temsilen ünlü yazar Şemseddin Kuzaçi, Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü Daire Başkanı Profesör Marifjan Yoldashev, Kazakistan'ı temsilen tercüman Altyn Tukumbayeva, kardeş milletleri nasıl kurduklarını anlattı. Tüm Türk edebî ailesi için çaba harcadıklarını, gidilen yolu ve önlerindeki görevleri konuştular.

Konferansta, TAİB Başkan Yardımcısı, ANAS Başkanlığı "Elektronik Akademisi" Bölüm Başkanlığı Baş Uzmanı Elnur Eltürk'ün yanı sıra Türk Edebiyatının birleşik elektronik kaynaklarda tanıtılması konusunda Enstitü çalışanı Profesör Nizami Tagısoy da görüşlerini dile getirdi. Tagısoy, edebiyat, Karakalpak ve diğer Türkçe konuşan halkların edebiyatları üzerine yaptığı araştırmalardan bahsetti. Tanınmış gazeteci Aida Eyvazlı da Türkçe konuşan Saha-Yakutlarla edebî ilişkilere katkısını anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

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