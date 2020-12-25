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Gündem Türk dünyasının geleceği parlak
Gündem

Türk dünyasının geleceği parlak

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi’nin önde gelen araştırmacılarından Doç. Dr. Faig Alakbarli, Akit’e yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda Türk dünyasının ciddi bir uyanış dönemi yaşadığını söyledi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tüm Türk dünyasını yakından etkilediğini belirten Alakbarli, “Artık Türk halkları olmadan dünyanın geleceğini belirlemek mümkün değil. Türk dünyasının geleceği son derece parlak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:22:00 -
Türk dünyasının geleceği parlak

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü’nün önde gelen araştırmacılarından, tarihbilimci, siyasetbilimci, Doç. Dr. Faig Alakbarli Akit’e yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda Türk dünyasının ciddi bir uyanış dönemi yaşadığını söyledi. 20. yüzyılın sonlarına doğru, yalnızca tek bir Türk devletinin, yani Türkiye’nin olduğunu ve az çok bağımsız bir politika izlediğini hatırlatan Alakbarli, yüzyılın sonundan bu yana bağımsız Türk devletleri listesine 5 devlet daha eklendiği, KKTC’nin ile bunun 7 bağımsız Türk Cumhuriyetine çıktığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan örneği

Türk dünyasını masaya yatırın Alakbarli, şunları dile getirdi: “20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte bazı sorunlar vardı ki anlaşılabilir bir durumdu, Türkiye uzun zamandır Batı’nın ve NATO’nun etkisi altındaydı, Azerbaycan’da ve Orta Asya Türk devletlerindeyse Rusya’nın etkisi hakimdi. Bu, ilişkilerin gelişmesinde bazı problemler oluşturdu. Zaman zaman bunlar ortadan kalktı. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan örneğinde güçlü bir birlik oluşmaya başladı. Bu anlamda Türk dünyasındaki milliyetçi güçlerin ön plana çıkmaya başladığını düşünüyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni bir aşamaya girmiş olması, bağımsız olmayan özerk cumhuriyetleri olduğu kadar Orta Asya’daki Türk devletlerini de etkiliyor. Bu anlamda Güney Azerbaycan Türklerini vurgulamalıyız. Burada 30 yıl önceki ile aynı olmasa da ciddi bir uyanış var. Ayrıca, Türkçe konuşulan diğer bölgelerdeki milliyetçi güçler ciddi şekilde ortaya çıkıyor ve görüşlerini ifade etme imkanları yüksek. Bütün bunlar, Türk dünyasının geleceğinin son derece parlak olduğunu söylemek için sebep veriyor.”

Türk Konseyi’nin etkisi

Doç. Dr. Faig Alakbarli, şöyle devam etti: “Daha önce Türkiye ile Azerbaycan ve kısmen Orta Asya devletleri gönülsüz bir ittifak oluşturduysa, şimdi, özellikle Türk Konseyi’nin kurulmasından sonra bu süreç hızlandı. Macaristan’ın bu sürece katılması, Ukrayna, Makedonya ve Pakistan’ın da bu sürece katılma arzusu oldukça anlamlı bir süreçtir. Hıristiyan ve Müslüman Türklerin milli bir ideoloji etrafında birleşebilmiş olmaları, Türk halklarını hiçbir dinin veya inancın ayıramayacağını göstermiştir. Türk dünyasının bir güç olarak ortaya çıkması gerçeği zaten var ve bu süreç Türkiye-Azerbaycan kardeşliği örneğinde farklı bir aşamaya girdi. Kuşkusuz bu sadece bölgenin değil tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir olay olarak tarihe geçecektir. Ve artık Türk halkları olmadan dünyanın kaderini belirlemek mümkün olmayacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

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peki 50 milyon iran türkün durumu ne olacak diye sorduzmu
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