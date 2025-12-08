  • İSTANBUL
Ekonomi Türk Dünyası’nın Enerji Bakanları Türkiye’de buluşacak Enerji üssü İstanbul
Türk Dünyası’nın Enerji Bakanları Türkiye’de buluşacak Enerji üssü İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9-10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

Türkiye, enerji alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TDT Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

İki gün sürecek olan görüşmeler kapsamında 9 Aralık’ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık’ta ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarından petrol ve doğal gaza, nükleer enerjinin barışçıl kullanımından akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojilerine, kritik minerallerden nadir toprak elementlerine kadar enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak. Türk Devletleri çatısı altında enerji iş birliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.

Ayrıca, Bakan Bayraktar, ev sahibi olarak konuk bakanlar ile ikili görüşmeler yapacak. İkili görüşmelerde, mevcut ve potansiyel iş birlikleri değerlendirilecek.

