Türk dünyası birleşiyor

Uzun yıllardır istikrarsızlık ve çatışma ortamının yaşandığı Güney Kafkasya'da, İkinci Karabağ Zaferinin ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın girişimleriyle yeni gelişmeler yaşanıyor. Bölgedeki normalleşme süreci, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Soçi'de başlayan görüşmeler, Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci ataması ve 3+3 Güney Kafkasya platformu ile yeni bir aşamaya geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bölgede, ticaret ve ekonomi yeniden canlandıracak ve bölge ülkelerinin faydasına olacak bir dizi adım atılacak.

Öncelik ulaşım ve ticaret

Normalleşme sürecinde öncelik ulaşım ve ticaret yollarına verilecek. İlk adım olarak İstanbul-Erivan arasında charter uçuşları başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri olduğunu belirterek "Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türk dünyası birleşecek

Güney Kafkasya'da istikrar ve huzur ortamı isteyen Ankara ve Bakü'nün önceliği Türk dünyası ile Türkiye'nin kara bağlantısı olarak görülen ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacak Zengezur Koridorunun faaliyete geçmesi. Koridorun açılmasıyla Türk dünyası, uzun yıllar sonra bu hat üzerinden yeniden bir araya gelecek. Ayrıca, Nahçıvan'ın, Azerbaycan'a karadan ulaşımı kolaylaşacak. Nahçıvanlı iş adamlarının Doğu-Batı ulaşım koridoruna erişiminin sağlanması açısından önemli arz eden koridor, Azerbaycan, Türkiye ve Nahçıvan'ın jeopolitik ve jeoekonomik önemini artıracak. Zengezur, özellikle tarihî İpek Yolu olarak bilinen güzergahı canlandırılacak olmasından dolayı Doğu ve Batı dünyasındaki ticarete yön verebilecek bir etkiye sahip.

Gümrü - Kars yine gündemde

Ermenistan'ın normalleşme sonrasında ilk beklentisi 1993 yılında kapatılan Gümrü-Kars demir yolunun tekrar aktif hâle gelmesi. Demir yolu, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı işgali sonrası Türkiye'nin sınırı kapatması sebebiyle 28 yıldır faal değil.