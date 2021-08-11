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Gündem Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor
Gündem

Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor. Ekiplerin en kısa zamanda eğitimlerini tamamladıktan sonra faaliyete geçirileceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:23:00 -
Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde Arama Kurtarma Birimi kuruluyor.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“Yurt içinde faaliyet yürüten Arama-Kurtarama Birim Başkanlığı TÜDAK adıyla yeniden yapılandırılarak bütün Türk ve Osmanlı Coğrafyasında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili yaptığımız istişare toplantısında Türk Dünyası Arama Kurtarma Birim Başkanlığının bütün Türk Dünyasına hizmet vermesi kararlaştırılarak TÜDAK adını aldı. TÜDAK Başkanlığına yine Âfet İşleri Birim Başkanımız Semih Sağır Başkanımız Başkanlık edecek.

Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika ile yardım talebi gelmesi halinde 3. Dünya Ülkelerine de hizmet vermeyi planlamaktayız.

Son günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarında bulunduktan sonra dönen Âfet İşleri Birim Başkanlığında görevli arkadaşlarımızın sayısını artırarak eğitimlerini en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Türk Dünyasına hayırlı olsun.” 

TÜDAK ülke genelinde afet tatbikatlarına katılacak

TÜDAK bünyesinde faaliyet gösterecek ekipler bir taraftan eğitimlerini tamamlarken, diğer taraftan ülke genelinde yapılacak olan âfet tatbikatlarına katılarak tecrübelerini artırmayı planlamaktadırlar.

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