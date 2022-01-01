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Dünya Türk dostu isim göreve başladı
Dünya

Türk dostu isim göreve başladı

Türk dostu olarak bilinen, New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams, yemin ederek resmen görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 17:50:00 -
Türk dostu isim göreve başladı

ABD'de New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams, yemin ederek resmen görevine başladı.

Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 2022'nin ilk dakikalarında annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda yaptığı yemin konuşmasıyla belediye başkanlığına ilk adımı attı.

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle dikkat çekiyor.

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Yorumlar

Değildir

Türk'ün Türkten başka dostu yoktur.
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bol bol mankurt beyaz tenli ipek saçlı türk kızı istiyorum

eric adams
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