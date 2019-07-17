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Türk doktorunun gurur verici çalışmaları Çin’de yayımlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Prof.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
Türk doktorunun gurur verici çalışmaları Çin’de yayımlandı

DİYARBAKIR (İHA) – Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in akupunkturun tüp bebek alanında da kullanılması yönündeki çalışması, Çin’deki bir dergide yayımlandı.


Son zamanlarda Avrupa’nın önde gelen tüp bebek merkezlerinde de artık bilimsel çalışmalarda yer almaya başlayan akupunktur, daha önce Çin’de 3 bin yıllık geçmişi olarak birçok tedavilerde kullanılıyordu. Son yıllarda bilimsel çalışmalarda akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisinde de kullanılabileceği görüldü. Akupunktur yönteminin tüp bebek alanında da kullanılması, Türkiye’den Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan bir çalışma ile yurt dışında ‘Chinese Journal of Integrative Medicine’ dergisinde yayımlandı.



“Çalışmanın yayımlanması ülkemiz adına gurur verici”


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisinde başarıyı artırdığını dile getirerek, çalışmanın saygın bir dergide yayımlanmasının Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Akapunktur Çin’de 3 bin yıldan beri kullanılan tedavi biçimidir. Tabi bu tedavinin en önemli etkisi yan etkisinin olmaması çok önemli bir tedavi biçimidir. Bizde artık kendi kliniğimizde akupunktur uygulamaya başlıyoruz. Bende tüp bebek uzmanı olduğum için rutin olarak çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde gerek erkeklerde gerekse kadınlarda akupunktur tedavisi uygulamaktayım. Bizde kendi kliniğimizde son yıllarda artık yaptığımız bir çalışma bizim için en gurur verici nokta olan akupunktur uygulanarak tüp bebek yapılan hastalarda yapılmayan hastalara göre önemli derecede başarı oranlarını artırdığını göstermiştir. Çin’de çok önemli olan bir dergi özellikle akupunktur alanına çalışmaları güçlü olan bir dergide bu çalışmamız yayımlandı. Buda ülkemiz adına gurur verici bir kaynak. Bu çalışmalar yayımlandığı zaman, dünyanın saygın olan dergilerinde yer vermesi hem bizim için hem ülkemiz adına hem de bilimsel platform için gurur kaynağıdır” dedi.



Akupunktur yöntemi tüp bebekte başarı şansını arttırıyor


Son yıllarda özellikle Sağlık Bakanlığı’nın, bu tür tamamlayıcı tıp tedavilerine çok önem verdiğini kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, şöyle devam etti:


“Bizde Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu bu yetkiye dayanarak kendi hastalarımızda bunu uyguluyoruz. Pratikte de baktığımızda başarı şansını önemli derecede artırdığını görmekteyiz. Biz kendi kliniğimizde çocuk sahibi olmak isteyen hastalara rutin olarak akupunktur uyguluyoruz. Akupunktur uygulayan kişinin tüp bebek uzmanı olması lazım, o hastanın fizyolojisini bilmesi çok önemli, biz kendi kliniğimizde fizyolojisini bildiğimiz zaman hangi hormona nasıl müdahale etmesi gerektiği konusunda fikir sahibi oluyorsunuz ve ona göre daha faydalı tedavi vermiş oluyorsunuz. Kadınlara akupunktur uyguladığımız zaman 4 tane etki mekanizması var. Birinci tedavi stres yükünü azaltmak, çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde çok ciddi bir şekilde stres yükünün artığını görmekteyiz, akupunktur ile stres yükünü azaltmaktayız. İkinci etki mekanizması hormon düzenini sağlayarak yumurtaların kalitesini artırmaktayız. Bazı yumurta kalitesi az olan hastalarda akupunktur ile yumurta kalitesini arttırabilmekteyiz. Üçüncü etki mekanizmamız rahim duvarının güçlenmesini sağlayarak böylece bebeğin tutunmasını sağlayabiliyoruz. Dördüncü mekanizmamız ise bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik devamlığı sağlayabiliyoruz. Akupunktur tüp bebek yapmak isteyen hastalarda da başarı şansını artırdığını bilimsel platformunda ve çalışmada gösterdik buda bizim için müthiş sevindirici bir haber.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
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