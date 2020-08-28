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Aktüel Türk doktorlar Kovid-19’la mücadeleye destek için Özbekistan'da
Aktüel

Türk doktorlar Kovid-19’la mücadeleye destek için Özbekistan'da

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:18:58 -
Türk doktorlar Kovid-19’la mücadeleye destek için Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen doktorlar, Kovid-19'la mücadeleye destek vermek için Özbekistan'a geldi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde görevli 16 Türk doktor, Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov tarafından kabul edildi.

Görüşmede konuşan Şadmanov, Özbekistan ile Türkiye'nin sağlık alanında sıkı iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Şadmanov, Kovid-19’la mücadeleye destek vermek için üçüncü Türk ekibinin ülkeye geldiğini aktardı.

16 Türk doktor arasında, çocuk doktoru, yoğun bakım, anestezi, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, acil bakım, dahiliye ve halk sağlığı uzmanları bulunuyor.

Türk doktorlar, iki hafta boyunca Özbekistan'daki çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, Kovid-19 hastalarının tespiti ve tedavisi konusunda Özbek doktorlara yardım edecek.

Geçen ay Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner’den oluşan Türk heyeti, Özbekistan'ı ziyaret ederek, bir hafta boyunca Kovid-19 hastalarının tedavisinde yer almıştı.


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