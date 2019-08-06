Türk doktor Bahreyn’de ders verdi

Bahreyn’in en büyük hastanesi olan Salmaniya Medical Complex’inde üç günlük üroloji kursu düzenlendi. Bahreynli birçok üroloğun katıldığı kursta, Türk hekim Doç. Dr. Murat Arslan, üroloji alanındaki yeni gelişmeleri ve güncel tedavi yöntemlerini anlattı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kursta, tüm gün süren böbrek ve prostat kanserli hastalarda laparoskopik kapalı yöntemle ameliyatlar ve prostat cerrahisine yönelik lazer ile HoLEP ameliyatları gerçekleştirildi. Üroloji alanındaki güncel tedavi yöntemlerinin anlatıldığı kursta, Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Murat Arslan, uygulamalı olarak dersler verdi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Nabeel Ahmed Al-Asheeri, vermiş olduğu eğitimden dolayı Doç. Dr. Murat Arslan’a Bahreyn’in tarihi kapısını sembolize eden bir hediye vererek teşekkür etti.