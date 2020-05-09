Türk dizileri Yunan muhabiri çıldırttı

Yunan muhabir, Diriliş Ertuğrul, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Payitaht: Abdülhamid dizilerine çıldırdı.

"Umarım onları Yunan televizyonunda görmeyiz"

"Arkamda ne görüyorsunuz? Üç Türk dizisi. Evet, umarım onları Yunan televizyonunda görmeyiz. Konu olarak neleri var? İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet. Buradaki Sultan Osman'ın babası Ertuğrul. Ve buradaki Abdülhamid." diyen Yunan muhabir, şunları söyledi:

"Bilinçaltı mesaj iletiyorlar"

"Neden bunu gösteriyorum? Çünkü Türkler ulusal bilinçlerini inşa ediyorlar ve tarihlerini dizi olarak tanıtıyorlar. Ve bunu gösteriyorum çünkü Yunan televizyonu, ulusal ya da değil, yaptığı tek şey ulus-nihilist modelleri yeniden üretmek. Bazen birçok durumda Türk dizilerini alıyoruz ve onları burada yayınlıyoruz. İzleyicilerimiz rahatlamak ve dinlenmek için oturup, Türklerin dediği gibi 'dert' dinler. Bu aktörlerin birçoğu Yunanistan'daki bayanlar ve baylar tarafından beğenildi ve sempati duyuldu. Kanallarda nasıl acı çektikleri ve sonra onları ulusal kahramanlarını göstermek için oynatıyorlar. Bu şekilde, bilinçli bir şekilde bazı bilinçaltı mesajlarla yalnızca Yunanlara değil, Araplara, Balkan halklarına ve bütün Müslümanlara iletiyorlar. Üçlü bir saldırı olduğunu görüyorsunuz. Biz bu noktada gerçek bir kaliteli dizi oluşturamadık. "